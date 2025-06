Scontro tra moto e bici sulla statale del Maloja | gravissimo ciclista lecchese

Un ciclista lecchese, coinvolto in un grave incidente sulla statale del Maloja, questa mattina a Piuro. Lo scontro tra moto e bici, ancora sotto investigazione, ha provocato conseguenze devastanti per il ciclista. La scena, drammatica, ha attirato l'attenzione di chi passava di lì, mentre i soccorsi si sono immediatamente mobilitati. La vicenda sottolinea la pericolosità delle strade e l'importanza di una guida responsabile. La comunità attende aggiornamenti sulle sue condizioni.

Gravissimo incidente stradale questa mattina, sabato 28 giugno, poco dopo le 8 a Piuro, in localit√† Giustizia, lungo la statale 37 del Maloja. Una moto condotta da un 45enne¬†svizzero¬†e una bicicletta si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio √® stato il.