scontro tra due auto nel nisseno morto il 59enne carmelo allegro

Tragedia sulla strada: un grave incidente tra due auto in provincia di Caltanissetta ha causato la morte del 59enne Carmelo Allegro. La collisione, avvenuta sulla SS122 a Serradifalco, ha avuto conseguenze devastanti, con una delle vetture che è andata completamente a fuoco. La scena ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, lasciando dietro di sé un dolore profondo e molte domande irrisolte.

Incidente mortale ieri sera, intorno alle 22.30, sulla Ss122 a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, in direzione di Canicattì. Lo scontro è avvenuto tra due auto, una delle quali, una Citroen Xara, è andata a fuoco. Il corpo del conducente, Carmelo Allegro di 59 anni, deceduto sul colpo, è rimasto incastrato tra le lamiere e per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del.