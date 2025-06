Scontro mortale sulla A1 morti marito e moglie | tornavano dalla laurea della figlia La giovane trasferita in condizioni critiche

L'incidente straziante sulla A1 ha mutato per sempre le vite di una famiglia; pochi attimi dopo aver celebrato la laurea delle loro figlie, Emanuele e Patrizia hanno perso la vita in un tragico schianto contro un tir. La giovane neolaureata, ancora fresca di traguardo, e una collega dei Carabinieri sono ora in condizioni critiche, lasciando un vuoto incolmabile e una comunità sconvolta. L’incidente...

Poche ore prime avevano visto la corona d’alloro sul capo di una delle loro due figlie fuori dalla sua universitĂ a Roma, poi il rientro a casa, finito in tragedia. Uno schianto improvviso contro un tir, l’auto che si accartoccia su sĂ© stessa: Emanuele Cosmai e la moglie Patrizia Firrao muoiono sul colpo. Sui sedili dietro, la giovane neolaureata e una collega dell’altra figlia – marescialla dei Carabinieri – rimediano ferite gravi. L’incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 giugno, all’altezza della diramazione Roma Sud sull’A1. La famiglia stava rientrando dalla capitale a casa, a Bisceglie in Puglia. 🔗 Leggi su Open.online

