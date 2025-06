Scontro fra auto e moto sulla Cassino-Formia dopo una settimana di agonia muore il 41enne Leandro Garbin

Una tragedia sconvolge la provincia: dopo una settimana di agonia, Leandro Garbin, 41 anni, ha perso la vita in un drammatico scontro tra auto e moto sulla Cassino-Formia. La comunità piange la sua scomparsa, rimasta gravemente ferita in un incidente che ha sconvolto tutti. La vicenda pone ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza stradale e il rispetto delle regole. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa dolorosa vicenda.

Dopo una settimana trascorsa in ospedale è morto Leandro Garbin. Si trovava in sella alla sua moto sulla Cassino-Formia quando è rimasto gravemente ferito in un tragico incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

