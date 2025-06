scommettiamo su velia apre nuovo locale a marina

Scommettiamo su Velia, il nuovo angolo di paradiso a Marina di Massa, dove il rito della colazione si trasforma in un’esperienza sensoriale unica. Dal dolce risveglio alle serate di aperitivo e lunch, Velia riapre le sue porte con stile, portando avanti la tradizione di locali storici come Memi e Buralli. Oggi, dalle 16 alle 19, il locale inaugura con musica jazz e atmosfere magiche, pronti a scoprire un luogo che unisce storia, mistero e gusto.

Il rito della colazione, e presto anche dell'aperitivo e del lunch, in un nuovo locale a Marina di Massa. Oggi, infatti, dalle 16 alle 19, viene inaugurata 'Velia', pasticceria e caffetteria che rinasce in via Casola sulle orme di 'Memi' e 'Buralli'. A intrattenere il pubblico ci sarà musica jazz con il sassofonista Paolo Amadei. Il nome del locale, di origine etrusca, è stato scelto anche per la sua valenza evocativa di concetti di mistero e segretezza. "Partiremo con il botto per arrivare a un livello alto di offerte – dice il titolare Jurgen Koceku –. Questo è il nostro primo bar e pasticceria in zona e a brevissimo passeremo a proporre anche aperitivi fino al lunch, ma in un'ottica diversa.