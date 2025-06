Scivola lungo la scarpata del lago di bauxite | diverse fratture soccorso da 118 e guardia costiera

Visitatori lungo le scarpate del Lago di Bauxite, che si sono trovati a dover affrontare situazioni di emergenza a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Con interventi tempestivi da parte del 118 e della Guardia Costiera, il primo weekend estivo si è rivelato un banco di prova per la sicurezza in mare. La natura imprevedibile richiede sempre attenzione e preparazione, ricordando a tutti che la prudenza è la migliore alleata prima di immergersi in queste meraviglie naturali.

OTRANTO – Sono state diverse le chiamate ricevute nel primo weekend estivo dal personale dell’ufficio circondariale marittimo di Otranto, per richieste di intervento o soccorso  anche a causa delle non perfette condizioni meteo marine. Il mare e il vento da Nord hanno favorito l’affluenza dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Otranto, turista cade lungo la scarpata del lago di bauxite: soccorso via mare - Guardia Costiera in azione con motovedetta: il ferito trasportato via mare al porto di Otranto ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

