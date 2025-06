Sciabola Maschile e Femminile il primo ritiro pre-Mondiale congiunto a Formia dal 30 giugno al 4 luglio

L’attesa cresce: a Formia, dal 30 giugno al 4 luglio, si svolge il primo ritiro pre-Mondiale congiunto di sciabola maschile e femminile. Un momento storico per le Nazionali italiane, guidate dai CT Andrea Terenzio e Andrea Aquili, che rafforza lo spirito di squadra e la preparazione verso l’appuntamento mondiale. Un’occasione imperdibile per vedere da vicino i talenti azzurri pronti a dare il massimo in pedana...

Roma – Sarà il Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia a ospitare, da lunedì 30 giugno e fino al 4 luglio, il primo allenamento collegiale pre-Mondiale della sciabola azzurra. Ritiro congiunto, maschile e femminile, per le Nazionali guidate dai CT Andrea Terenzio e Andrea Aquili, entrambe medagliate nelle prove a squadre dei Campionati Europei di Genova (argento per i ragazzi, bronzo per le ragazze) e ora proiettate verso la kermesse iridata 2025 in programma a Tbilisi, in Georgia, dal 22 al 30 luglio. Sono 22 complessivamente gli atleti convocati per il raduno di Formia, equamente suddivisi tra uomini e donne. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: luglio - sciabola - maschile - femminile

Il Centro di preparazione olimpica "Bruno Zauli" di Formia sarà il quartier generale della sciabola azzurra per il primo allenamento collegiale pre-Mondiale. Dal 30 giugno al 4 luglio, le Nazionali maschile e femminile, guidate dai rispettivi commi... #AndreaAqu Vai su Facebook

Sciabola Maschile e Femminile, il primo ritiro pre-Mondiale congiunto a Formia dal 30 giugno al 4 luglio; Primo ritiro pre-Mondiale congiunto per la sciabola azzurra maschile e femminile: 22 gli atleti convocati dai CT Terenzio e Aquili per l’allenamento di Formia dal 30 giugno al 4 luglio; Italia di scherma a Parigi 2024: programma, orari e come seguire le gare del 28 luglio ai Giochi Olimpici.

Le nazionali di sciabola pronte per il ritiro pre-mondiale a Formia - Il Centro di Preparazione Olimpica "Bruno Zauli" di Formia ospiterà il primo allenamento collegiale pre- Lo riporta italpress.com

Parigi 2024, scherma: calendario, programma gare, orari e tv - Sportface.it - Si inizia sabato 27 luglio con le gare di sciabola maschile e spada femminile individuali. Come scrive sportface.it