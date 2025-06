Schlein tace sul Milano Pride dove la comunità ebraica non può sfilare e preferisce volare a Budapest

Elly Schlein sceglie di volare a Budapest per sostenere i diritti arcobaleno, preferendo l’azione all’estero rispetto alla vicina Milano. Una decisione che mette in luce le contraddizioni del Pd e della sua leadership, lasciando la comunità ebraica milanese senza rappresentanza nel momento più importante dell’anno. Ma cosa cela davvero questa scelta? La risposta ci invita a riflettere sulle priorità e sui valori in gioco.

Per Elly c’è Pride e Pride: Schlein sceglie la strada più distante ma più comoda. Un volo diretto a Budapest per manifestare contro Orban, in nome dei diritti arcobaleno, ma diserta la più vicina e scomoda Milano. Solo una delle tante contraddizioni del Pd e della sua leader. Il motivo è presto detto. La comunità ebraica di Milano quest’anno non sarà in piazza per il Pride che si terrà oggi pomeriggio, il 28 giugno, in concomitanza con il corteo di Budapest. Tempi duri per i gay della comunità ebraica, discriminati perché identificati con la guerra di Israele e con quanto accade in Palestina e in particolare a Gaza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Schlein tace sul Milano Pride (dove la comunità ebraica non può sfilare) e preferisce volare a Budapest

