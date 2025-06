Schlein | non si vieta l' amore per legge

Elly Schlein, leader del PD, rinnova il suo impegno a difesa dei diritti civili e dell’amore libero, ricordando che “non si può vietare l’amore per legge”. In vista del Budapest Pride, denuncia il blocco di leggi contro l’omofobia in Italia e sottolinea l’importanza di lottare uniti. La vera vergogna, afferma, sono le ingiustizie che ancora persistono nel nostro paese, ma insieme possiamo cambiare le cose.

14.05 "Non puoi vietare l'amore per legge.Non puoi cancellare l'identità delle persone,il nostro corpo,siamo persone,abbiamo diritti.Vietare il pride è una violazione dei diritti costituzionali europei". Così la leader del Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa a fianco della presidente del gruppo S&d al Parlamento Ue, prima del Budapest pride. "In Italia si stanno bloccando leggi contro l'omofobia: dobbiamo lottare insieme. La vergogna sono gli omofobi non noi che manifestiamo" ha detto,concludendo poi con un 'No pasaran'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Schlein: “andrò al Pride in Ungheria, l’amore non si cancella per legge” - L’amore e la diversità sono valori irrinunciabili che nessuna legge potrà mai spegnere. Al Pride in Ungheria, alla fine del mese, saremo presenti con tanti deputati e deputate del Gruppo socialdemocratico europeo e del Partito Democratico, pronti a difendere i diritti di tutti.

