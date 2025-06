Schlein ' in Italia bloccate le leggi contro l' omofobia'

In Italia, le leggi contro l'omofobia sono ormai bloccate, scatenando indignazione e preoccupazione. Elly Schlein, leader del PD, ha lanciato un forte appello alla solidarietà, affermando che la vera vergogna sono gli omofobi, non chi manifesta per i diritti civili. La sua determinazione si è conclusa con un energico "No pasaran", simbolo di resistenza e lotta contro l'intolleranza, invitando tutti a non arrendersi di fronte alle ingiustizie.

"Nel mio paese, in Italia si stanno bloccando leggi contro l'omofobia: dobbiamo lottare insieme. La vergogna sono gli omofobi non noi che manifestiamo". Lo ha detto la leader del Pd, Elly Schlein, in una conferenza stampa a fianco della presidente del gruppo S&d al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez. Quindi ha concluso il suo intervento con 'No pasaran', la parola d'ordine dei repubblicani spagnoli ai tempi della guerra civile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Schlein, 'in Italia bloccate le leggi contro l'omofobia'

