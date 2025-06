Schlein al Pride di Budapest | Vietarlo è discriminazione istituzionale

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha partecipato con entusiasmo al Pride di Budapest, sottolineando come vietare l’evento equivalga a discriminazione istituzionale e violazione dei diritti umani. La sua presenza è un forte messaggio di solidarietà e difesa della libertà di identità e amore. In un momento in cui la libertà e la democrazia sono sotto attacco, il suo intervento ci ricorda che l’amore non può essere mai messo a tacere.

“C’è una grandissima partecipazione, è segno che non si può vietare l’amore per legge. Vietare il Pride vuol dire discriminazione istituzionale, non è accettabile nell’Unione europea. Era per noi importante essere qui, per portare piena solidarietà agli ungheresi”. Così la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, partecipando al Pride di Budapest. “Siamo qui per la libertà e la democrazia. Non puoi cancellare l’ identità delle persone, il nostro corpo, siamo persone abbiamo diritti”, ha aggiunto in una conferenza stampa a fianco della presidente del gruppo S&D al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Schlein al Pride di Budapest: “Vietarlo è discriminazione istituzionale”

