Schlein a Budapest non si può vietare l' amore per legge

In un intervento deciso, Elly Schlein ribadisce che l’amore e l’identità delle persone sono inviolabili, sottolineando come vietare il Pride a Budapest rappresenti una palese violazione dei diritti costituzionali europei. Con forza e determinazione, la leader del PD difende i principi fondamentali di libertà, democrazia e rispetto per i diritti umani, riaffermando che nessuna legge può cancellare l’essenza dell’individualità. La battaglia per l’uguaglianza continua, perché i diritti sono di tutti.

"Siamo qui per la libertà e la democrazia. Tu non puoi vietare l'amore per legge. Non puoi cancellare l'identità delle persone, il nostro corpo, siamo persone abbiamo diritti. Vietare il pride è una violazione dei diritti costituzionali europei". Lo ha detto la leader del Pd, Elly Schlein, in una conferenza stampa a fianco della presidente del gruppo S&d al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez a poche ore dal Budapest pride. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Schlein a Budapest, non si può vietare l'amore per legge

In questa notizia si parla di: vietare - schlein - budapest - amore

Remigration, Schlein vuole vietare il raduno di Milano anti-migranti - Elly Schlein, leader del Pd, ha espresso la volontà di vietare il raduno "Remigration summit" previsto a Milano, ma l'evento si svolgerà comunque, probabilmente a Gallarate o in un'altra località.

"Non si può vietare l'amore per legge". Così Elly Schlein a Budapest. "Nel mio paese, in Italia, si stanno bloccando leggi contro l'omofobia: dobbiamo lottare insieme. La vergogna sono gli omofobi, non noi che manifestiamo" #ANSA Vai su X

Il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban ha detto che ci saranno "conseguenze legali" per chi sabato deciderà di partecipare al Pride di Budapest. La parata dell'orgoglio LGBTQIA+ è stata proibita con una legge voluta dal governo, ma avrà comunque luog Vai su Facebook

++ Schlein a Budapest, non si può vietare l'amore per legge ++; Pride a Budapest, attese 35mila persone. Schlein: Non si può vietare l'amore per legge; Il Budapest Pride sfida i divieti di Orban, da Schlein a Calenda: ecco i politici italiani in piazza.

Schlein a Budapest, non si può vietare l'amore per legge - Non puoi cancellare l'identità delle persone, il nostro corpo, siamo persone abbiamo diritti. Segnala ansa.it

Pride Budapest, ultradestra sfila sullo stesso percorso: rischio scontri. Schlein: «Non si può vietare l'amore per legge» - Si prevedono numeri record di partecipanti alla marcia del Pride che oggi si terrà nella capitale ungherese, sfidando un divieto imposto dal governo di Viktor Orban che segna una ... Da ilgazzettino.it