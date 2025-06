Schira | Nunez? Richieste alte del Liverpool

Il mercato estivo del Napoli si infiamma: Nicolò Schira svela le ultime sulle richieste del Liverpool per Nunez, sottolineando come le loro offerte siano fuori dal comune per il calcio italiano. Mentre il club partenopeo valuta diverse opzioni e aspetta l’occasione giusta, cresce l’attesa tra i tifosi. La sessione di calciomercato è ancora lunga, e le strategie del Napoli promettono grandi sorprese. Resta con noi per scoprirle!

Nicolò Schira, ha parlato a Radio Napoli Centrale. Di seguito le sue dichiarazioni: “Nunez? Le richieste del Liverpool non sono da calcio italiano. Il Napoli, invece, ha Lucca in mano, lo si può chiedere quando si vuole, ma non convince al 100%. Il Napoli, infatti, sta vedendo di cogliere possibili occasioni. Capisco la frenesia del tifosi, ma è presto: stiamo ancora a giugno. Il Napoli, viste le tante competizioni, prenderà un altro difensore. Beukema, che ha l’accordo totale con l’agente: quinquennale da tre milioni a stagione. Manca l’accordo con il Bologna, che ha rifiutato i 25 milioni più 5 di bonus richiesti dal Napoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Schira: “Nunez? Richieste alte del Liverpool”

