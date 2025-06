schianto in moto sui tornanti per selvino muore il 53enne alessandro morlotti

Un tragico incidente ha stroncato la vita di Alessandro Morlotti, 53 anni, durante un’escursione in moto sui suggestivi tornanti di Nembro. Mentre discendeva in sella alla sua Triumph Street Triple, si è scontrato violentemente con una Seat Ateca che saliva da Nembro, provocando un impatto fatale. Un dramma che scuote la comunità e ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile e pericolosa.

Nembro. Stava scendendo dai tornanti in sella alla sua moto, una Triumph Street Triple, quando ha incrociato una Seat Ateca che invece saliva da Nembro, e che stava svoltando a sinistra per imboccare la strada per Lonno. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo ad Alessandro Morlotti, 53 anni, vittima del tragico incidente che si è verificato sabato mattina, 28 giugno, intorno alle 10,30. Morlotti abitava a Bergamo, dove si prendeva cura dell'anziana madre. Lavorava come operaio nel settore della logistica e stava per andare a pranzo con la compagna, a Ponteranica, arrivata sul posto.