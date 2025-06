Schianto in moto allievo ispettore della Polizia muore a 27 anni

Un tragico incidente scuote il Casertano: Enzo Spagnuolo, giovane allievo ispettore di polizia di appena 27 anni, perde la vita in un violento schianto in moto. La sua scomparsa aggiunge dolore alle strade già segnate dalle tragedie di questa estate, ricordandoci quanto sia fragile la vita e l’importanza della prudenza alla guida. Una perdita che lascia un vuoto profondo nella comunità e un monito per tutti noi.

Ancora sangue sulle strade del casertano. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 28 giugno, un giovane di 27 anni, Enzo Spagnuolo di Francolise, è morto in seguito ad un tragico incidente avvenuto sulla strada che collega la Domiziana a Cancello ed Arnone, all’altezza della localitĂ Cappella Reale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

