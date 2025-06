Schianto auto-scooter è morta la donna di 42 anni | troppo gravi le ferite riportate

Tragedia a Ravenna: una donna di 42 anni, Valentina Farruggia, ha perso la vita in un devastante incidente tra uno scooter e un’auto. La sua morte, avvenuta dopo giorni di agonie, lascia sgomenti la comunità di Fusignano. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e l’importanza di rispettare le regole per prevenire tragedie come questa.

Ravenna, 28 giugno 2025 – Non ce l’ha purtroppo fatta Valentina Farruggia, la 42enne residente a Fusignano che giovedì mattina aveva riportato gravissimi traumi dopo che lo scooterone ‘T-Max’ condotto dal marito 44enne, sul quale la donna viaggiava come passeggera, si era scontrato con un’auto lungo via Quarantola, trafficata strada provinciale che da Lugo conduce a Fusignano. L’impatto era avvenuto nei pressi dell’intersezione con via Sant’Antonio, circa all’altezza della frazione lughese di Bizzuno. La donna ha cessato di vivere ieri al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Al volante dell’auto, una Chevrolet Spark, c’era una donna di 45 anni, che da via sant’Antonio si era immessa sulla via Quarantola svoltando a sinistra per dirigersi verso Fusignano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto auto-scooter, è morta la donna di 42 anni: troppo gravi le ferite riportate

In questa notizia si parla di: auto - donna - schianto - scooter

Terribile incidente nel Frusinate, schianto fra due auto: travolta una donna, è grave - Nel pomeriggio odierno, il Frusinate è stato teatro di un terribile incidente stradale che ha coinvolto due auto.

Inseguimento per le vie del centro di Genova con schianto finale dell'automobilista in fuga, che ha travolto una donna in scooter e abbattuto paletti di delimitazione del marciapiede e un cartello stradale. Per fortuna l'incolpevole scooterista non è grave. Lo schi Vai su Facebook

Schianto auto-scooter, è morta la donna di 42 anni: troppo gravi le ferite riportate; Scappa dai carabinieri, investe una donna, abbandona l'auto e si dilegua a piedi; Due morti nell'incidente sulla tangenziale di Napoli, sulla moto un 80enne alla guida e una donna: chi erano.

Rivive l’incubo in sella allo scooter. Investita dall’auto come tre anni fa - Una 53enne di Cesenatico, che aveva perso una gamba dopo uno scontro con la moto, ha avuto un altro incidente. Scrive msn.com

Pesaro, schianto scooter-auto in via Milite Ignoto. Brutta caduta per un'aziana su una bici elettrica - Un'anziana, in sella a una bici elettrica, è caduta all'altezza della ... Secondo msn.com