Schianto aereo è tragedia | Sembrava un fulmine caduto dal cielo

di tragedia e terrore, quando il terribile schianto dell’aereo 232 ha spezzato il silenzio estivo, lasciando una cicatrice indelebile nel cuore della comunità. Quel giorno, il cielo terso si è oscurato di dolore e sconforto, ricordandoci quanto insospettabile può essere la fragilità della nostra quotidianità. La memoria di quella tragedia rimarrà impressa come un monito e un invito a riflettere sulla vulnerabilità umana.

Il cielo era terso, il caldo appiccicoso, ma la giornata scorreva con la solita lentezza dei primi pomeriggi d'estate. Nessuno parlava forte, nessun rumore particolare. Poi all'improvviso, qualcosa si è rotto nell'aria. Un suono mai sentito prima, stridente e violento, come un urlo metallico venuto dall'alto. In pochi secondi, quel quartiere fatto di siepi curate, vialetti silenziosi e biciclette lasciate all'ombra si è trasformato in un punto d'impatto. Un'esplosione secca, un colpo sordo, e subito dopo una colonna di fumo. Non di quelle nere e altissime, ma abbastanza da farsi notare subito, da far tremare le mani a chi teneva ancora lo smartphone tra le dita.