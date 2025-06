Schiacciato da trattore | muore 42enne

Una tragedia scuote la tranquillità di Serramazzoni, nell’Appennino modenese. Un uomo di 42 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava guidando, un incidente ancora avvolto nel mistero. La scena, drammatica, si è consumata in località Montagnana, coinvolgendo i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. La sicurezza sul lavoro torna così al centro dell’attenzione.

21.45 Ha perso la vita,un uomo di 42 anni,che è rimasto schiacciato sotto il peso del trattore che stava guidando.E' accaduto a Serramazzoni sull'Appennino modenese. Per cause ancora da accertare il mezzo -un trattore con rimorchio per il trasporto del fieno-si è capovolto perdendo l'appoggio su un declivio e finendo per travolgere il conducente.Sul posto, in località Montagnana, sono intervenuti i Carabinieri, per i riscontri del caso,i Vigili del Fuoco di Sassuolo, i sanitari del 118 ma ogni tentativo di salvare la vita all'uomo è stato vano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it