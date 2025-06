Scheggino incendio boschivo a ridosso del centro abitato | intervento con elicottero Drago e squadre da Spoleto e Norcia

Un incendio boschivo scoppiato a Scheggino ha seminato paura nel pomeriggio di sabato 28 giugno, minacciando il centro abitato. Le fiamme, alimentate dal caldo torrido e dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente in un’area impervia, richiedendo un intervento tempestivo e coordinato. Sul campo sono intervenuti vigili del fuoco di Spoleto, Norcia e un elicottero Drago, che stanno lavorando senza sosta per domare l’incendio e mettere in sicurezza la comunità locale.

Paura nel pomeriggio di sabato 28 giugno per un incendio boschivo divampato in localitĂ Scheggino intorno alle 16:30 in un’area impervia di macchia mediterranea, a ridosso del centro abitato. Le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dalla vegetazione secca, hanno reso subito complesse le operazioni di spegnimento. Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra dei Vigili del fuoco di Spoleto, supportata da un massiccio dispositivo di mezzi e personale. Data la difficoltĂ dell’area interessata, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago del reparto volo dei Vigili del fuoco di Arezzo, che ha operato in sinergia con le squadre di terra dei distaccamenti di Spoleto e Norcia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Scheggino, incendio boschivo a ridosso del centro abitato: intervento con elicottero Drago e squadre da Spoleto e Norcia

In questa notizia si parla di: scheggino - incendio - boschivo - ridosso

Fiamme nel bosco sopra Scheggino, paura per alcune abitazioni; Incendio boschivo nello spoletino; Incendio a Scheggino, fiamme vicino il centro abitato.

Incendio boschivo nello spoletino - Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio di sabato in una zona impervia. Riporta rainews.it

Scheggino, bosco in fiamme: evacuata una famiglia. Trovate buste di cenere tra i rifiuti - 30, un incendio boschivo è scoppiato a Scheggino, in provincia di Perugia, in un’area di macchia mediterranea a ridosso del centro abitato. Come scrive umbria24.it