Scende dall’auto e attraversa la strada | investita una bambina di 10 anni

In un istante drammatico a San Giovanni del Tempio, frazione di Sacile, una bambina di 10 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. La tragica scena si è svolta mentre la piccola, insieme alla madre, scendeva dall'auto in sosta. Un episodio che solleva immediatamente domande sulla sicurezza stradale e la prudenza degli automobilisti. La comunità è sconvolta e si attende con ansia un aggiornamento sulle sue condizioni.

Una bambina di 10 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita da un automobilista mentre attraversava la strada. È successo a San Giovanni del Tempio, frazione di Sacile. Stando alle prime ricostruzioni, la piccola era insieme alla madre quando ha deciso di scendere dalla macchina in sosta. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: strada - investita - bambina - anni

Alatri (Frosinone), 91enne investita mentre cammina sul bordo della strada: multata - Una vicenda singolare ha colpito Alatri, in provincia di Frosinone: una 91enne, Sandra, è stata investita mentre camminava sul bordo della strada e, sorprendentemente, multata di 40 euro per non essere sul marciapiede.

Grave incidente nella tarda serata di ieri Una bambina di 13 anni è stata investita mentre stava attraversando la strada in via della Stazione. Insieme a lei c'era la sorellina più piccola, per fortuna rimasta illesa. Stando a quanto ricostruito, la 13enne è stata colp Vai su Facebook

? Dramma a Cremosano, bambina di tre anni investita da un’auto in manovra: è grave http://dlvr.it/TLF3Q6 #Cremosano #BambinaInvestita #IncidenteStradale #Emergenza #Salute Vai su X

Scende dall’auto della madre e attraversa la strada: bimba investita; Trova il cancello aperto e corre in strada, investita una bambina di 2 anni; Grave incidente a Latina Scalo, bambina di 13 anni investita mentre attraversa la strada.

Scende dall’auto e viene travolta: bimba di 10 anni elitrasportata a Udine. Come sta ora. - SACILE (PORDENONE) – Una bambina di dieci anni è rimasta ferita ieri pomeriggio a San Giovanni del Tempio, frazione del comune di Sacile, dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava una ... nordest24.it scrive

Grave incidente a Latina Scalo, bambina di 13 anni investita mentre attraversa la strada - Una bambina di 13 anni è stata investita mentre stava attraversando la strada in via della Stazione. Lo riporta fanpage.it