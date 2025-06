Scena folle in stazione a Como | uomo ubriaco si stende sui binari e poi colpisce il treno a pugni

Una scena incredibile e inquietante ha sconvolto Como San Giovanni ieri sera: un uomo ubriaco si è sdraiato sui binari e, in un gesto di folle disperazione, ha colpito ripetutamente il treno a pugni. Attimi di panico hanno coinvolto i presenti e le forze dell’ordine, che sono intervenute prontamente per sedare la situazione. Questa vicenda evidenzia quanto sia importante la prevenzione e l’intervento tempestivo in casi di emergenza.

Attimi di panico ieri sera alla stazione ferroviaria di Como San Giovanni. Intorno alle 21.00, una volante della polizia di stato è stata inviata sul posto dopo la segnalazione della presenza molesta di un uomo. Giunti sul luogo, gli agenti hanno preso contatto con il responsabile della stazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Un ubriaco di 15 anni che lancia bottiglie in piazza Volta e bivacchi in stazione: cosa è successo nella notte a Como - Nella notte a Como, interventi intensi della polizia hanno contrastato il degrado urbano. Un giovane di soli 15 anni, in stato di ebbrezza, ha lanciato bottiglie in piazza Volta e bivaccato in stazione, mentre le forze dell'ordine rafforzavano i controlli nelle zone più frequentate, per garantire sicurezza e ordine nelle aree della movida cittadina.

Stazione Como San Giovanni, steso sui binari e calci all’elevatore per disabili: denunciato 51enne - L’uomo, senza fissa dimora, ha insultato gli agenti e preso a pugni il finestrino di un treno: dovrà rispondere di tentato danneggiamento, resistenza, interruzione di pubblico servizio e vilipendio al ... Lo riporta ciaocomo.it

51enne si sdraia sui binari a Como, reazione folle all'arrivo della polizia: calci all'elevatore per disabili - Un 51enne è stato denunciato a Como per tentato danneggiamento e altri reati dopo aver disturbato i passeggeri alla stazione ferroviaria. Riporta virgilio.it