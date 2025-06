Scappa all' alt intercettato e beccato con la droga

Un giovane di 24 anni di Macerata Campania, già noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga, ha tentato di sfuggire a un controllo e si è trovato coinvolto in un blitz che ha portato al suo arresto. La sua fuga, iniziata alle prime luci dell’alba, si è conclusa con un clamoroso fallimento. La vicenda mette ancora una volta in evidenza quanto sia difficile sfuggire alla legge.

Il 24enne di Macerata Campania, già noto alle forze dell’ordine per la commissione di reati in materia di stupefacenti, era già riuscito alle 4.10 di questa mattina ad eludere il controllo dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere che gli avevano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

