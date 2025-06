Scampia accoltellato alle spalle da sconosciuti | 34enne in codice rosso

Un episodio inquietante scuote il rione Don Guanella a Scampia, dove un 34enne è stato accoltellato alle spalle da sconosciuti e ora si trova in codice rosso. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, sta mobilitando le forze dell’ordine per fare luce su quanto accaduto. La comunità si interroga su possibili sviluppi: cosa si nasconde dietro questa violenta aggressione? Rimanete con noi per aggiornamenti esclusivi.

È successo al rione Don Guanella. Indagano i carabinieri L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Scampia, accoltellato alle spalle da sconosciuti: 34enne in codice rosso

