Scampia 34enne aggredito e accoltellato alla schiena

Un episodio inquietante scuote Scampia: un uomo di 34 anni è stato brutalmente aggredito e accoltellato alla schiena nel rione Don Guanella. Le indagini sono in pieno svolgimento per fare luce su questa violenta aggressione e garantire giustizia. La comunità aspetta risposte e sicurezze, mentre le autorità lavorano senza sosta per ricostruire la verità dietro questo allarmante episodio.

Indagini in corso per ricostruire l’aggressione subita da un 34enne di Scampia, avvenuta nel rione Don Guanella. Ieri in tarda serata un 34enne di Scampia è stato accompagnato al pronto soccorso del CTO a Napoli. Sconosciuti lo avrebbero aggredito e colpito alla schiena con un’arma da taglio. Il fatto sarebbe accaduto nel rione Don Guanella. . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Scampia, 34enne aggredito e accoltellato alla schiena

