Scalfarotto contro la Corte Suprema USA

In un colpo di scena che scuote gli Stati Uniti, la Corte Suprema ha preso posizione su questioni divisive come l’educazione LGBTQ+ e i diritti riproduttivi. Con decisioni che rafforzano il potere degli Stati di limitare l’accesso a certi servizi e contenuti, si apre un nuovo capitolo nella battaglia per i diritti civili. Questi pronunciamenti pongono importanti domande sulla direzione futura del paese e sul rispetto delle libertà fondamentali.

La Corte Suprema Usa si è schierata con i genitori che si oppongono ai libri Lgbtq nelle scuole pubbliche: hanno il diritto di far allontanare i figli dalle lezioni. Inoltre ha bloccato i finanziamenti pubblici per l'aborto decidendo che gli Stati possono tagliare i finanziamenti Medicaid a Planned Parenthood, la più grande associazione per i.

Usa: Scalfarotto, 'controllo Alte Corti porta a distorsione democrazia liberale' - "Le sentenze della Corte suprema degli Stati Uniti di questi giorni sono l’ennesima dimostrazione che il controllo delle Alte Corti è il passaggio necessario per consentire ... Da lanuovasardegna.it

