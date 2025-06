scadenza a un passo per la b disperato appello dei dirigenti

bisogna essere seri, come sempre, nel rispetto di chi crede e supporta il nostro progetto. La situazione è critica, ma la determinazione del Loreto non si arrende: ogni gesto, ogni contributo può fare la differenza. La sfida è grande, ma insieme possiamo ancora scrivere un finale di stagione sorprendente. Ora più che mai, il nostro futuro dipende dalla solidarietà di tutti voi.

La dead-line per iscrivere la squadra alla B nazionale sta arrivando e per il Loreto purtroppo le notizie non sono delle migliori. "Dal giorno successivo alla promozione stiamo lavorando per provare a reperire le risorse per disputare il campionato di B Nazionale. Purtroppo – racconta il gm Federico Ligi - al momento, pur avendo ricevuto qualche risposta positiva, non abbiamo recuperato la somma necessaria per partire. Bisogna essere seri, come lo è stato il Loreto finora: il campionato si farà se ci saranno le coperture per garantire il presidente e tutti gli eventuali tesserati. Ad oggi per fare la B Nazionale ci vorrebbe un miracolo, tenendo conto che al 2 luglio mancano solo quattro giorni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it