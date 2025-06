Scade il termine per passaggio vulnerabili a tutele graduali

Attenzione, utenti vulnerabili dell’energia elettrica: il 30 giugno scade il termine per passare alle tutele graduali, un’opportunità che potrebbe far risparmiare circa 113 euro all’anno. Assoutenti ricorda questa scadenza importante, mentre dal 1° luglio entrerà in vigore la nuova bolletta di luce e gas, un vero e proprio “scontrino dell’energia”. Rimanere informati è fondamentale per assicurarsi i benefici e affrontare al meglio questa fase di cambiamento.

Il prossimo 30 giugno scade la possibilità per gli utenti vulnerabili dell'energia elettrica di migrare al Servizio a Tutele Graduali, regime che ad oggi consente un risparmio medio sulla bolletta della luce pari a circa 113 euro annui ad utenza. Lo ricorda Assoutenti, che evidenzia inoltre un'altra scadenza sempre in tema di energia: dal prossimo 1° luglio entrerà in vigore la nuova bolletta di luce e gas, una sorta di "scontrino dell'energia". "Attualmente gli utenti vulnerabili (over75, percettori di bonus sociali, soggetti disabili, residenti in strutture abitative d'emergenza) sono circa 11,8 milioni, di cui oltre 8 milioni passati al mercato libero, mentre più di 3 milioni sono serviti dal regime di maggior tutela - spiega Assoutenti - Clienti che, entro il prossimo 30 giugno, possono chiedere di migrare al Servizio a Tutele Graduali dove le tariffe, grazie alle aste che hanno coinvolto gli operatori, sono sensibilmente inferiori rispetto agli altri due mercati.

