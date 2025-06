Sassuolo Berardi ha la parola giusta Il messaggio | Voglia di ripartire

Domenico Berardi, il talento neroverde, ha raccontato con passione la sua stagione passata, definendola "del riscatto dopo la retrocessione". La vera forza, però, emerge nelle sue parole finali: mentre si prepara a godersi la festa e le vacanze, svela la sua ferma volontà di ripartire con la stessa determinazione e ambizione di sempre. La voglia di riscatto e di ricominciare non si ferma, e il sogno di tornare grandi prende nuova vita.

Usa spesso i verbi al passato, Domenico Berardi, e del resto, al canale Youtube del Sassuolo Calcio il genietto calabrese racconta la stagione scorsa. Quella, dice, "del riscatto dopo la retrocessione". Ma il sale della lunga intervista diffusa ieri dai media neroverdi è nella frase finale, e segnatamente quando Berardinho dice che "adesso ci godiamo la festa e la vacanza, cercando poi di ripartire con la stessa voglia di fare bene e la stessa determinazione che ci ha sorretti la stagione scorsa". Poi aggiunge che "la Serie A è difficile, ma la forza di questo gruppo può fare grandi cose". E qui le antenne del tifoso neroverde si drizzano, perché tra le righe, forzando ovviamente un po’, il Berardi che parla di ‘Serie A’, di ‘forza del gruppo’, della volontà di ‘ripartire’ dà spessore alle voci, miste agli auspici, che lo vorrebbero neroverde a vita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sassuolo, Berardi ha la parola giusta. Il messaggio: "Voglia di ripartire"

