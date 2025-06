Sarah Felberbaum mette in imbarazzo il marito Daniele De Rossi con domande piccanti su Instagram

Sarah Felberbaum sorprende il marito Daniele De Rossi con domande piccanti su Instagram, lasciando tutti senza parole. Quando lei chiede: “Una cosa strana di me che ti piace tanto?”, la sua risposta affascina e incuriosisce, svelando un lato trasgressivo e divertente della coppia. È l’ennesima dimostrazione che tra loro c’è sempre spazio per momenti autentici e spontanei, facendo sognare i fan e rafforzando l’alchimia che li lega.

"Una cosa strana di me che ti piace tanto?", domanda lei. La risposta è tutto un programma: "Non si può dire, questo va su Instagram.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sarah Felberbaum mette in imbarazzo il marito Daniele De Rossi con domande piccanti su Instagram

