Sarà estesa fino al 31 dicembre la sperimentazione dei sei punti di intervento rapido dell’Asl Toscana Centro

La Toscana conferma il suo impegno nel migliorare l’assistenza sanitaria con la proroga fino al 31 dicembre della sperimentazione dei sei punti di intervento rapido dell’ASL Toscana Centro. Questa iniziativa, volta a garantire un supporto tempestivo per situazioni sanitarie non emergenziali, si arricchisce di azioni migliorative per rendere più accessibile il servizio e rispondere alle esigenze dei cittadini. Due sono…

FIRENZE – , per la presa in carico di situazioni sanitarie di natura non emergenziale. La giunta regionale toscana ha infatti approvato nella sua ultima seduta una delibera con cui viene prorogato il progetto, prevedendo azioni migliorative per rendere più fluida l’accessibilità al servizio, così da aumentarne l’afflusso. Due sono sostanzialmente gli aspetti migliorativi sui quali ci si concentrerà da qui alla fine della sperimentazione. Il primo riguarda le tipologie di problematiche trattate dai Pir, aggiornando l’elenco dei criteri e dei sintomi in base ai quali i medici di medicina generale inviavano i pazienti agli ambulatori: febbre e sintomi influenzali, dolori toracici riferibili a problematiche muscoloscheletriche, spalla dolorosa, congiuntivite o blefarite, morso di animali, ustioni lievi, crisi di ansia e attacchi di panico, crisi ipertensiva, emorragia congiuntivale senza alterazioni della vista. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

