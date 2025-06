Sapore di mare | tutto quello che c’è da sapere sul film

Preparati a rivivere l’estate italiana degli anni '60 con "Sapore di mare", il film cult di Carlo Vanzina in onda questa sera su Rete 4. Ambientato a Forte dei Marmi nel 1964, il film narra le avventure e le relazioni di giovani provenienti da varie città, tra sogni, amori e nostalgia. Scopri trama, cast e tutte le curiosità di questa pellicola che ha fatto innamorare generazioni. Non perdere questa occasione di riscoprire un classico intramontabile!

Sapore di mare: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 28 giugno 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Sapore di mare, film italiano del 1983 diretto da Carlo Vanzina. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. A Forte dei Marmi, nell'estate 1964, si intrecciano le storie di diverse famiglie e in particolar modo dei loro figli, provenienti da diverse città italiane. Su tutte spicca la famiglia milanese di Luca e Felicino, che ormai è una presenza fissa sulle spiagge toscane. Vi è poi il genovese Gianni, che nonostante sia fidanzato con Selvaggia viene messo in grande difficoltà quando conosce Adriana, un'amica dei suoi genitori.