Sapevate che Luisa Corna in passato ha avuto a che fare con Tom Cruise? Oggi è felicemente sposata

Lo sapevate che Luisa Corna, famosa cantante e conduttrice, ha avuto un passato che la lega a Tom Cruise? Oggi, felice e innamorata di Stefano Giovino, la sua vita ha preso una direzione diversa. Durante un’intervista a UnoMattina Weekly, si è aperta raccontando i momenti più intensi della sua carriera e vita privata. Scoprite insieme a noi tutti i dettagli su questa affascinante donna e il suo incredibile percorso!

Luisa Corna oggi è felicemente sposata con l’uomo della sua vita. Chi ricorda il suo incontro con con Tom Cruise? Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Luisa Corna si sposa a 57 anni, il futuro marito Stefano Giovino ha 16 anni di meno Ospite di Lorella Boccia a UnoMattina Weekly, Luisa Corna si è raccontata intimamente e ha ripercorso i momenti salienti della sua vita privata e professionale. La conduttrice e cantante ha parlato dei suoi esordi, della sua carriera nel mondo dello spettacolo e, soprattutto, del suo nuovo capitolo sentimentale. Luisa ha rivelato di aver ritrovato la felicitĂ al fianco di Stefano, il suo nuovo amore, che è arrivato “al momento giusto”. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Sapevate che Luisa Corna in passato ha avuto a che fare con Tom Cruise? Oggi è felicemente sposata

