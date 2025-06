Santa Fe l’avventura con l’ibrido alla spina

Scopri la nuova Santa Fe L’Avventura con l’ibrido plug-in, un connubio perfetto di stile, tecnologia e sostenibilità. Con linee audaci e un design rinnovato, questa vettura si propone come compagna ideale sia in città che in avventure off-road, offrendo comfort, spazio e capacità di carico eccezionali. Pronta a rivoluzionare il tuo modo di viaggiare, la Santa Fe si apre a nuove esperienze e possibilità.

di Francesco Forni La quinta serie della Santa Fe si presenta con un’identità audace e completamente rinnovata, caratterizzata da volumi puri e linee squadrate. Progettata per la quotidianità urbana e le avventure fuori città, incarna il concept ’Open for More’, che fonde fluidamente interni ed esterni per ampliare le esperienze di viaggio. L’abitacolo si distingue per spaziosità e praticità. La capacità di carico è ai vertici del segmento, raggiungendo 711 litri VDA in configurazione a cinque posti. Il portellone posteriore, con apertura a tutta larghezza, ottimizza la funzionalità. Per un facile accesso al tetto, il montante C può integrare una maniglia a scomparsa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net