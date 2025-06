Sancho Juventus si defila una pretendente? Importanti novità nella corsa all’esterno inglese Cosa succede

La Juventus si avvicina sempre di più a un’estate di grandi cambiamenti nel reparto offensivo, con novità che potrebbero rivoluzionare il mercato estivo. Dopo settimane di rumors, arriva un'importante conferma: il Fenerbahçe di Mourinho si defila dalla corsa a Jadon Sancho, aprendo le porte a un possibile affare con la Juve. Cosa succederà ora? La risposta nel prossimo capitolo di questa intricata trattativa.

Sancho Juventus, possibile svolta nella corsa all'esterno inglese: cosa filtra in vista dell'estate. Arrivano importanti novità di calciomercato Juve riguardanti Jadon Sancho. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il Fenerbahce di José Mourinho non sarebbe in contatto con il suo entourage e non ci sono trattative concrete in questo momento. Possibile via libera, dunque, per la dirigenza della Juve con il Fener che punta invece con forza John Duran. Sono giorni caldissimi anche sul fronte Sancho in casa bianconera.