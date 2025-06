Sancho Juve svolta nel futuro dell’inglese | il Napoli ha deciso di tirarsi fuori dalla corsa! Il nuovo scenario di mercato

Il futuro di Jadon Sancho si fa sempre più incerto: il Napoli ha deciso di ritirarsi dalla corsa, aprendo nuovi scenari per il mercato della Juventus. Con i Blues che cercano nuove strategie, l’attenzione si sposta su un possibile trasferimento che potrebbe rivoluzionare la rosa bianconera. La sessione estiva si prospetta intensa e ricca di colpi di scena: cosa riserverà il destino dell’attaccante inglese? Restate con noi per scoprirlo!

Sancho Juve, svolta nel futuro dell’inglese: il Napoli ha deciso di tirarsi fuori dalla corsa! Lo scenario di mercato attorno al giocatore dello United. Tra i principali obiettivi del calciomercato Juve per questa sessione estiva c’è senza ombra di dubbio Jadon Sancho, attaccante di proprietà del Manchester United che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Chelsea. Come riportato da Calciomercato.com il Napoli, che pur aveva incassato un’apertura del giocatore, avrebbe deciso di tirarsi fuori dalla corsa per l’inglese per le condizioni imposte dal Manchester United. Ora è la Juve ad essere in pole position. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com