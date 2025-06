Sancho Juve l’inglese si avvicina sensibilmente alla Vecchia Signora! Quel club batte la ritirata? Le ultimissime novità sul possibile approdo del classe 2000 in bianconero

Sancho alla Juve si fa sempre più vicino: il talento inglese, classe 2000, sembra pronto a vestire la maglia bianconera. Dopo aver deciso di fare un passo indietro il Manchester United, la Vecchia Signora si prepara ad accogliere il suo nuovo investimento. Secondo il giornalista Giovanni Albanese, l'ala inglese sta attraversando una fase decisiva di trattative, lasciando spazio alle ultime novità di mercato. La prossima mossa potrebbe rivoluzionare la rosa della Juventus!

Sancho Juve, l'ala inglese è prossimo all'approdo in bianconero! Quel club ha deciso di fare un passo indietro e lo United ha quest'orientamento. Il giornalista Giovanni Albanese vede Jadon Sancho sempre più prossimo a vestire la maglia della Juve. Come evidenziato su un video pubblicato sul proprio canale You Tube, sull'ala inglese del Manchester United è calata la pressione del Fenerbahce di José Mourinho. Questo aumenta le chance di mettere le mani sul giocatore da parte della Vecchia Signora, con cui i Red Devils paiono intenzionati a trattare. Ecco le sue parole. PAROLE – «Per quanto riguarda il fronte Sancho, le novità riguardano la traccia che lo avvicinavano in Turchia, in particolare al Fenerbahce.

Sancho snobba la Juve e sceglie Napoli: ecco cosa l'ha convinto - Sancho sceglie Napoli e snobba la Juventus: un colpo di scena nel calciomercato italiano che va oltre i soldi, puntando su visione e strategia.

La Juve si avvicina a #Jadon #Sancho. Passi in avanti dei bianconeri che stanno negoziando sulla base di 5.5M€ (più bonus) col calciatore in uscita dal Manchester United. Parti vicine, si sta lavorando anche col club inglese (valutazione 25M€). #calciomerca

