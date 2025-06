San Vincenzo stop ai treni per incendio Circolazione tornata regolare ma con pesanti ritardi

San Vincenzo si è temporaneamente fermata a causa di un incendio che ha coinvolto i binari tra Bolgheri e San Vincenzo, provocando l’interruzione della circolazione sulla linea Roma-Pisa. Nonostante la ripresa dei treni alle 13:40, i passeggeri devono fare i conti con pesanti ritardi e disagi. La situazione, seppur sotto controllo, ricorda l’importanza di monitorare costantemente le emergenze per tornare alla normalità nel minor tempo possibile.

San Vincenzo (Livorno), 28 giugno 2025 – Per un incendio scoppiato nella tarda mattinata di oggi non lontano dai binari, la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Roma-Pisa è stata provvisoriamente interrotta. L’incendio è scoppiato intorno a mezzogiorno e dalle 13,40 la circolazione è poi ripresa. Le fiamme si sono sviluppate nel tratto compreso fra Bolgheri e San Vincenzo, in provincia di Livorno. I treni Intercity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 80 minuti. Oltre un’ora per gli Intercity Salerno-Torino Porta Nuova e Ventimiglia-Roma Termini. Un regionale è stato cancellato e altri sei hanno subito cancellazioni parziali di percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Vincenzo, stop ai treni per incendio. Circolazione tornata regolare ma con pesanti ritardi

