San Vincenzo incendio lungo la ferrovia | disagi alla circolazione per oltre un' ora

Un incendio di sterpaglie scoppiato oggi a San Vincenzo, lungo la ferrovia in direzione Roma, ha causato disagi alla circolazione per oltre un'ora. L'intervento tempestivo delle squadre di protezione civile della Misericordia di San Vincenzo ha evitato conseguenze più gravi. La situazione sta tornando alla normalità , ma l’episodio ricorda quanto sia importante la prevenzione e la vigilanza sul territorio.

Incendio di sterpaglie intorno all'ora di pranzo di oggi, sabato 28 giugno, lungo la ferrovia in direzione Roma, poco prima dell'uscita dell'Aurelia San Vincenzo Nord, nel tratto dopo Bolgheri. Sul posto sono intervenute due squadre della protezione civile della Misericordia di San Vincenzo e i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

