San Sisto la protesta degli esercenti | Quel cantiere ci sta rovinando

San Sisto si mobilita: i lavori in via Donizetti stanno minando il cuore commerciale del quartiere. Giuseppe Critelli, titolare e portavoce degli esercenti, ha scritto una lettera aperta a Vittoria, rappresentante delle istituzioni, per chiedere attenzione e soluzioni rapide. È ora di ascoltare le voci di chi vive e lavora tutti i giorni in questa comunità, perché il futuro di San Sisto dipende dalla collaborazione di tutti.

Una lettera aperta indirizzata a Vittoria, rappresentante delle istituzioni locali, accende i riflettori sul disagio che i lavori stradali in via Gaetano Donizetti stanno provocando al tessuto commerciale del quartiere San Sisto. A scriverla è Giuseppe Critelli, titolare insieme ai soci Giacomo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: sisto - protesta - esercenti - cantiere

