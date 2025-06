San Marino sfida il Bsc Secondo posto da blindare

San Marino si prepara a una sfida cruciale nel suo percorso di regular season: il recupero contro il Bsc Grosseto, saltato in segno di rispetto per Papa Francesco. Un’occasione d’oro per blindare il secondo posto, obiettivo prioritario di Celli e dei suoi. Sul diamante di Serravalle alle 20, i protagonisti sul monte di lancio sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa entusiasmante corsa verso la vetta.

Il girone A, quello delle big, è fermo, celebra la sua pausa, ma San Marino deve scendere in campo per recuperare la partita col Bsc Grosseto saltata il 21 aprile per la scomparsa di Papa Francesco. Una buona occasione per mantenere ben saldo un secondo posto che rimane l'obbiettivo numero uno di Celli e compagni in questo scorcio finale di regular season. Si gioca sul diamante di Serravalle alle 20 e sul monte di lancio saranno protagonisti i lanciatori di formazione italiana. "Forse per qualcuno sarebbe stato meglio riposare e recuperare gli acciacchi, ma in generale va bene giocare – dice il manager sammarinese, Doriano Bindi -.

