San Giorgio la Molara tensione in Consiglio | Gagliardi e Zenca attaccano l’amministrazione

Tensione alle stelle nel Consiglio Comunale di San Giorgio la Molara, tra accuse di autoritarismo e mancanza di democrazia. Gagliardi e Zenca denunciano un clima insostenibile, mettendo in discussione la gestione dell’amministrazione De Vizio. La seduta del 26 giugno si è trasformata in un vero e proprio scontro politico, con i consiglieri di opposizione pronti a far sentire la propria voce. La situazione si fa sempre più complessa: cosa succederà ora?

Tempo di lettura: 2 minuti Clima teso e accuse di “autoritarismo” nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di San Giorgio la Molara. I consiglieri di opposizione Michele Gagliardi e Giorgio Zenca puntano il dito contro il Sindaco Nicola De Vizio e la sua maggioranza, denunciando “ una totale mancanza di democrazia e rispetto delle regole”. Dopo la seduta del 26 giugno, disertata dai consiglieri per la mancata trasmissione nei tempi previsti degli atti consiliari, la situazione è ulteriormente degenerata durante il Consiglio del 27. Al centro della polemica, la gestione della variazione di bilancio da oltre 3 milioni di euro, di cui circa 1,5 milioni destinati alla copertura di debiti fuori bilancio – alcuni dei quali non specificati o non formalmente proposti per il riconoscimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Giorgio la Molara, tensione in Consiglio: Gagliardi e Zenca attaccano l’amministrazione

