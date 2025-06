San Calogero la tradizione è salva | la processione partirà dal santuario

San Calogero e la sua amata comunità si preparano a rivivere un momento di fede e tradizione: le processioni delle domeniche 6 e 13 luglio partiranno dal santuario, ora rinnovato e più accogliente. Dopo i lavori di ristrutturazione, la vara con il simulacro del santo uscirà dalla sua dimora per riscoprire la sacralità di un rito che unisce il cuore di tutta la comunità. Un appuntamento imperdibile che rafforza il legame tra passato e presente.

Le processioni di San Calogero delle domeniche, 6 e 13 luglio prossimi, partiranno dal santuario. La curia ha ottenuto i permessi all’utilizzo dell’edificio di culto che è interessato da lavori di adeguamento e ristrutturazione. La vara con il simulacro di San Calogero dunque uscirà dalla sua. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

