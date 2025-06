San Benedetto auto ariete per sfondare il bancomat al centro commerciale | banditi in fuga con il bottino

Una scena da film si è svolta questa notte nel cuore di Ragnola, dove un'auto, usata come ariete, ha sfondato il bancomat del centro commerciale "La Fontana", portando via il denaro contante. I banditi, sorprendenti e svelti, sono scappati con il bottino, lasciando dietro di sé un’onda di sconcerto e interrogativi sulla sicurezza locale. È un episodio che mette in evidenza le vulnerabilità delle strutture commerciali e la minaccia crescente della criminalità organizzata.

