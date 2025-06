Samuele Ceccarelli ci riprova a Madrid. La staffetta azzurra punta alla medaglia d’oro.

Samuele Ceccarelli ci riprova a Madrid: la staffetta azzurra punta dritto alla medaglia d’oro. Dopo due anni, il velocista massese torna in azione ai Giochi Europei, portando con sé il ricordo di un’estate 2023 memorabile, culminata con una vittoria da standing ovation e un primato personale e nazionale. Ora, con determinazione rinnovata, sogna di conquistare il podio più ambito e scrivere un’altra pagina di gloria per l’atletica italiana.

Samuele Ceccarelli ci riprova. A distanza di due anni il velocista massese fa di nuovo parte della squadra azzurra ai Giochi Europei, in programma stavolta a Madrid. La memoria non può che tornare al giugno del 2023 quando Samuele vinse la prova dei 100 metri a Chorzow chiudendo in 10“13 ed eguagliando così il primato personale che aveva ottenuto qualche settimana prima al Golden Gala di Firenze. Quella non fu l’unica medaglia d’oro conquistata in Polonia perché lo sprinter apuano fu protagonista anche nella vittoria della staffetta 4x100. L’Italia, per difendere il titolo continentale a squadre, ha convocato 50 atleti (25 uomini e 25 donne) e tra questi c’è anche il nostro Samuele che sta facendo un percorso di avvicinamento alla miglior prestazione possibile con molto sacrificio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net