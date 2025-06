Sampietrino a Roma l’osteria di San Giovanni dove la tradizione romana incontra il gusto contemporaneo

Nel cuore di Roma, a due passi da Piazza San Giovanni, Sampietrino accoglie gli amanti della tradizione culinaria romana reinterpretata con un tocco moderno. Tra pareti affrescate e dettagli verdi, l’atmosfera intima e raffinata rende ogni serata un’esperienza unica. La cucina, incentrata sui grandi classici come carbonara, cacio e pepe e amatriciana, si distingue per qualità e gusto autentico. La carbonara…

Situata a due passi da Piazza San Giovanni, Sampietrino propone un ambiente accogliente e curato. Realizzata con uno stile moderno?gourmet, le pareti affrescate e il verde dominante evocano una reinterpretazione contemporanea dell’osteria romana. I clienti la descrivono come “intima”, “tranquilla” e perfetta per serate rilassanti. Enfasi sui grandi classici come carbonara, cacio e pepe e amatriciana, reputati tra i migliori in zona. “Carbonara memorabile . guanciale e amalgama equilibrata” Tra i piatti rivisitati, il tonnarello burro e alici e la cacio e pepe con fiori di zucca hanno colpito positivamente Segnalati anche antipasti creativi come mozzarella in carrozza alla carbonara e parmigiana al pesto. 🔗 Leggi su Funweek.it

