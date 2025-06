Sampdoria Mancini svela | Per noi tifosi è stata una sofferenza Evani e Lombardo hanno fatto bene sul futuro…

Roberto Mancini, storico ex calciatore e attuale allenatore, svela i retroscena di una stagione difficile per la Sampdoria, tra sofferenze e speranze. Tifosi e appassionati hanno vissuto momenti intensi, ma le scelte di Evani e Lombardo hanno dimostrato di essere azzeccate. Il futuro? Mancini si mostra ottimista e pronto a lottare per riportare la squadra ai vertici, perché questa è soltanto l'inizio di un nuovo capitolo.

Sampdoria, Roberto Mancini rivela: «Per noi tifosi è stata una sofferenza. Evani e Lombardo hanno fatto bene, sul futuro dico questo.» La stagione della Sampdoria è stata tutt’altro che semplice, segnata da ostacoli e tensioni, ma con un epilogo che ha regalato sollievo ai tifosi blucerchiati: la salvezza, ottenuta attraverso i play-out in Serie B, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sampdoria, Mancini svela: «Per noi tifosi è stata una sofferenza. Evani e Lombardo hanno fatto bene, sul futuro…»

