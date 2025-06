Salvo Sottile sui tagli Rai | Non colpiscono solo Report È un sacrificio per risparmiare

Salvo Sottile si pronuncia sui recenti tagli Rai, sottolineando che non si limitano a Report, ma coinvolgono l’intera sezione dell’approfondimento, in risposta alla necessità di risparmiare 25 milioni di euro. La presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026 si è aperta con questo tema delicato, evidenziando come le scelte di riduzione siano una strategia trasversale per affrontare le sfide economiche. Una decisione che potrebbe influenzare profondamente il panorama informativo e culturale della tv pubblica, lasciando anche noi a chiederci quale sarà il futuro dell

Alla presentazione dei palinsesti Rai, Salvo Sottile interviene sul tema dei tagli, chiarendo che non si tratta di un attacco a un singolo programma ma di una scelta trasversale per far fronte alla manovra da 25 milioni. La presentazione dei palinsesti Rai 20252026 è stata segnata dal tema dei tagli. Salvo Sottile, conduttore di Farwest, ha chiarito che le riduzioni non riguardano solo Report, ma l'intero comparto dell'approfondimento, insieme a daytime e intrattenimento. Anche Riccardo Iacona di Presa Diretta conferma: il giornalismo d'inchiesta subirà una forte penalizzazione. Perché la Rai taglia: l'obiettivo è risparmiare 25 milioni di euro Salvo Sottile ha spiegato che la riduzione dei costi riguarda l'intero comparto dell'informazione, ma non solo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Salvo Sottile sui tagli Rai: "Non colpiscono solo Report. È un sacrificio per risparmiare"

