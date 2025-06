Salvo Sottile su nodo Ranucci e tagli ai programmi Rai | L'errore è renderla una questione personale

Il taglio ai programmi Rai ha acceso un acceso dibattito tra conduttori e spettatori. Salvo Sottile, infatti, sottolinea come l’errore sia personalizzare una questione che riguarda il diritto all’informazione e alla libertà di opinione. In un momento di grande fermento, le voci di Massimo Giletti e Riccardo Iacona si uniscono per evidenziare l’importanza di difendere un patrimonio comune. È fondamentale capire che questa non è solo una battaglia personale, ma un tema di interesse collettivo.

Salvo Sottile, conduttore di Farwest, ha commentato il presidio di protesta all'esterno del centro Rai contro i tagli all'approfondimento, capeggiato dal conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. "Anche il mio programma è stato tagliato. Secondo me l'errore che si fa in questi casi è personalizzare la questione". A parlare anche Massimo Giletti ("A me hanno tolto più di tutti") e il conduttore di Presadiretta Riccardo Iacona: "Non mi posso opporre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: salvo - sottile - ranucci - tagli

Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3 - Oggi, 16 maggio, nel programma "Farwest" di Salvo Sottile su Rai 3, scopriamo diverse anticipazioni e gli ospiti della serata.

"Rai, tagli anche a Report. Sapevo dei tagli ma non credevo riguardassero anche Report. Lo apprendo dalle agenzie, non hanno ancora avuto il coraggio di comunicarmelo". Così Sigfrido Ranucci pochi minuti fa sulla sua pagina. E non hanno ancora neanch Vai su Facebook

Salvo Sottile su nodo Ranucci e tagli ai programmi Rai: L'errore è renderla una questione personale; Sigfrido Ranucci contro i tagli della Rai, colpita anche Report: Non hanno avuto il coraggio di dirmelo; Palinsesti Rai, torna Benigni. Budget ridotti, Ranucci al sit in contro il taglio delle puntate.

Salvo Sottile su nodo Ranucci e tagli ai programmi Rai: “L’errore è renderla una questione personale” - Salvo Sottile, conduttore di Farwest, ha commentato il presidio di protesta all'esterno del centro Rai contro i tagli all'approfondimento, capeggiato dal ... Scrive fanpage.it

Report, Ranucci: "Resto in Rai, se non mi licenziano" - Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha partecipato al presidio di protesta all'esterno del Centro di produzione Rai di Napoli per esprimere la sua contrarietà ai tagli delle puntate del suo progra ... Segnala msn.com