Salvini è al governo ma accumula sconfitte politiche come se fosse all’opposizione

Nonostante i 232 voti al governo, Matteo Salvini si trova ad accumulare sconfitte politiche che sembrano riflettere più un’opposizione frustrata che una vittoria consolidata. Come diceva Nanni Moretti in “Ecce Bombo”, ogni battuta d’arresto sembra una “batosta” da affrontare con rinnovata determinazione. E così, il decreto sicurezza, cuore delle sue strategie, cade sotto i colpi della Cassazione, segnando un’altra battuta d’arresto per il leader leghista.

«Un’altra batosta», diceva Nanni Moretti-Michele Apicella in “Ecce bombo”, alludendo a una sconfitta degli studenti di sinistra in qualche elezione scolastica di quegli anni. Ecco, un’altra batosta, per Matteo Salvini. Il decreto sicurezza, fortemente sponsorizzato da lui – con la forte connivenza di Giorgia Meloni – è stato bombardato ieri dalla Cassazione, che ne ha evidenziato diversi punti di incostituzionalità e molti profili di illogicità giuridica. Deciderà la Corte costituzionale se far decadere la legge. Certo, è un altro colpo alla Lega, nella sua postura securitaria, e nella sua sottocultura irrispettosa dei diritti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Salvini è al governo, ma accumula sconfitte politiche come se fosse all’opposizione

