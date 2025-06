Salvini | Dopo 12 anni di lavori il Tunnel del Col di Tenda torna a unire Italia e Francia Promessa mantenuta

Dopo 12 anni di impegno e determinazione, il Tunnel del Col di Tenda riapre le sue porte, rafforzando i legami tra Italia e Francia. Un traguardo atteso che apre nuove prospettive di crescita, scambio culturale e cooperazione tra i due Paesi. La promessa è stata mantenuta grazie all’impegno di tutte le parti coinvolte. È un esempio di come la volontà e la perseveranza possano trasformare le sfide in successi concreti.

ROMA – "Promessa mantenuta: dopo 12 anni di lavori e 5 anni di chiusura, il Tunnel del Col di Tenda torna a unire Italia e Francia. Un'opera attesa da troppo tempo, che significa lavoro, commercio e turismo. Significa connessioni tra popoli, territori ed economie. Per qualcuno era impossibile: «Figurati se lo riaprono entro l'estate 2025.», dicevano. Noi lo abbiamo fatto. Grazie a operai, imprese, tecnici e alla pazienza di chi ha creduto in questo progetto. Costruire gallerie, strade e infrastrutture è il nostro modo di costruire pace e sviluppo. Avanti con concretezza, per l'Italia del futuro".